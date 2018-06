D66: geld voor koeien moet naar kennis

Bijna de helft van de ongeveer 55 miljard euro die Europa nu jaarlijks uittrekt voor landbouwsubsidies, wil In 't Veld aanwenden voor onderzoek in de medische wereld, het investeren in nog sneller 5G-internet en innovatie en onderzoek voor het midden- en kleinbedrijf. Ook wil ze 2 miljard investeren in enkele topuniversiteiten „voor onderzoek van wereldklasse”. Door 2,5 miljard vrij te maken voor het uitwisselingsprogramma Erasmus moeten meer studenten de kans krijgen in het buitenland ervaring op te doen.

„D66 kiest voor investeringen in toekomstgericht onderzoek, uitwisselingen voor scholieren en studenten en meer samenwerking tussen het mkb en hogescholen en universiteiten. Dat zijn de keuzes die horen bij de economie van de 21e eeuw”, aldus In 't Veld, die spreekt van een evenwichtig pakket investeringen. „We investeren in toponderwijs voor de knapste koppen, maar ook in praktisch onderzoek voor kleine ondernemers en uitwisselingen op het vmbo en mbo.”