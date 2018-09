Olifantje in Dierenpark Emmen geboren

Het olifantje is in de nacht van donderdag op vrijdag geboren. Alles gaat goed, meldt het park, en Radza junior wijkt niet van de zijde van zijn moeder.

De kudde olifanten mag bij lekker weer naar het buitenverblijf, maar dan moeten ze zelf wel willen. Dat lukte vrijdagmiddag nog niet. Drie jonge mannetjes in de kudde lagen dwars en de moeder durfde er met haar kleintje niet langs.

Het is voor het eerst sinds een klein jaar dat er weer een olifantje in Emmen is geboren.