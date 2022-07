Opnieuw twee tienermeisjes vermist vanuit gesloten jeugdzorg in Cadier en Keer

Er is sprake van „onrustwekkende omstandigheden” waarover de politie vanwege privacy geen nadere mededelingen doet. De meisjes zijn op 18 juli voor het laatst gezien rond de middag op weg naar of van school op het terrein van de instelling van Via Jeugd, ook wel bekend als Het Keerpunt.

Ze zijn mogelijk samen in de richting van Eindhoven vertrokken, meldt de politie. Ook wordt sinds een dag een jongen – Youri – vermist, eveneens van de gesloten afdeling Icarus, onderdeel van Via Jeugd, blijkt uit vermissingsberichten op Facebook. Er is – vooralsnog – geen reden om dat als een urgente vermissing te beschouwen. Weglopen vanuit deze instelling is aan de orde van de dag, in slechts enkele gevallen leidt een vermissing tot een opsporingsbericht. In mei en juni sloeg de politie in korte tijd drie keer alarm omdat de veiligheid van de jongeren in gevaar was.

Mensenhandelaren

Leeftijd, verstandelijke of lichamelijke beperking, directe medische zorg, jongeren die verkeren in gezelschap van criminelen of aanwijzingen voor suïcide zijn criteria die de urgentie bepalen. Meisjes blijken een kwetsbare prooi te zijn voor mensenhandelaren die hen in de prostitutie laten werken. Eerder dit jaar werden drie uit Via Icarus weggelopen meisjes in de prostitutiescene in Rotterdam aangetroffen.

Schering en inslag

Weglopen is schering en inslag in de gesloten jeugdzorg, zowel landelijk als lokaal. Tot 1 juli zijn er bij Via Jeugd 160 tijdelijke vermissingen geregistreerd, waarbij drie kinderen nog niet terecht zijn. Het merendeel van de jongeren loopt kortstondig weg, in driekwart van de gevallen om drugs te gebruiken of (in mindere mate) te verhandelen, blijkt uit de registratie van Limburgs enige gesloten jeugdzorginstelling Via Jeugd in Cadier en Keer. Weglopen hoort bij de problematiek van deze jongeren, die voor hun eigen veiligheid in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, zei bestuurder Harm Wijgergangs eerder deze maand.

Ernstig zorgen

Van de drie eerdere vermissingen waarbij de politie via een opsporingsbericht de hulp van het publiek inriep, is er nog één niet voorbij: Danisha Brunken (17). De politie heeft, na onderzoek, geen aanknopingspunten waar het meisje zich zou kunnen bevinden en maakt zich ernstige zorgen. Danisha wordt sinds 30 april vermist. De andere twee kinderen waren snel weer terecht, één van hen werd in zorgwekkende omstandigheden aangetroffen waarover uit privacy-oogpunt geen nadere mededelingen worden gedaan.