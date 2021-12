Door storing geen afspraak te maken voor boosterprik of test

Door de storing is het niet mogelijk om in te loggen op coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. De oorzaak van de storing, die rond 11.00 uur begon, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe lang die gaat duren. Volgens een woordvoerster wordt met „man en macht gewerkt” om de site in de lucht te krijgen.

Mensen die een afspraak willen maken voor een test kunnen bellen naar 0800-1202. Mensen die een uitslag willen bekijken van een test worden gevraagd het later nog eens te proberen. Als de storing lang duurt, worden mensen gebeld met de uitslag.

Mensen die online een vaccinatie-afspraak willen maken krijgen het verzoek het later op de dag nogmaals te proberen, aldus GGD GHOR.

Op 17 november was er ook al een storing en konden mensen niet inloggen op de coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl.

Mensen die via Firefox wilden inloggen, kregen de melding dat er geen verbinding is gemaakt, omdat Firefox mogelijk een beveiligingsprobleem heeft gedetecteerd.