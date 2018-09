Samsom treedt niet af bij slechte uitslag

Samsom werd door RTL gevraagd naar berichtgeving in De Telegraaf, waarin sprake is van 'paniek in de PvdA'. „De zorgen zijn heel aardig, maar niet nodig”, aldus Samsom. Hij en lijsttrekker Paul Tang zullen doorgaan met hun werk, wat de uitslag volgende week ook is, aldus Samsom.

Over een mogelijke zware post voor PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wilde Samsom niets zeggen. „Degenen die er het meest bij betrokken zijn, moeten er het minst over zeggen.” Hij verwacht dat er over een maand, anderhalve maand duidelijkheid is over de verdeling van posten in Brussel.

Kabinet

Volgens VVD-minister Henk Kamp (Economische Zaken) is de PvdA „een hele stabiele partner in het kabinet, rustig en weloverwogen”. Kamp schat niet in dat er problemen ontstaan als de PvdA het bij de verkiezingen volgende week slecht doet. „De PvdA zit er volgens mij rustig.” Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) reageerde luchtig. „Aan sombere verhalen doe ik niet mee op een mooie dag als deze.”

D66-leider Alexander Pechtold zei vrijdag tegenover BNR dat er in Den Haag sprake is van spanning en dat dat zijn weerslag heeft op de regering. „Als partijen veel verliezen, leidt dat altijd tot instabiliteit.” Pechtold zei ook dat het kabinet meer moet doen dan op de winkel passen, anders kan het er beter mee stoppen. D66 is een van de 'bevriende' oppositiepartijen die het kabinet nodig heeft om zijn plannen door de Senaat te krijgen.

Compromissen

Premier Mark Rutte snapt wel dat in de regeringspartijen VVD en PvdA niet iedereen blij is met de compromissen die in het kabinet moeten worden gesloten. Ook begrijpt hij dat sommigen liever een andere coalitie hadden gezien. Maar voor zorgen over de stabiliteit van de samenwerking van VVD en PvdA is volgens de premier (tevens VVD-leider) geen aanleiding.

Rutte zei dat vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De twee regeringspartijen zijn weliswaar „heel verschillend”, maar de hervormingsagenda ligt „op schema” en de persoonlijke verhoudingen in het kabinet zijn „heel plezierig”, zei Rutte.

Volgens de premier konden VVD en PvdA als gevolg van de verkiezingsuitslag en het afhaken van andere partijen in 2012 niet anders dan met elkaar regeren. Programmatisch liggen de twee partijen ver uiteen. Ze zijn het volgens Rutte vaak oneens, maar„na een uurtje praten” lukt het toch steeds op één lijn te komen. „Het probleemoplossend vermogen is groot”. Ook is er sprake van „inlevingsvermogen in elkaar.”