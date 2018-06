Rick Engelkes Nederlandse Christian Grey

Begin juni gaan de opnames van start van ‘De overgave’. Paul Ruven regisseert de film, die gebaseerd is op de erotische roman ‘De overgave van Floor’ uit 2012. Schrijfster Renee van Amstel haakte met dit boek in op het succes van ‘Vijftig tinten grijs’ en publiceerde daarna nog twee vervolgen.

In de film lopen de ‘werkelijkheid' en verhaallijn van ‘De overgave van Floor’ door elkaar heen. De 25-jarige Sheena Tchai speelt Eva, een eigenzinnige jonge vrouw die in een café werkt en ervan droomt zangeres te worden. Op een dag vraagt de beroemde acteur Erik - gespeeld door Rick Engelkes - of ze samen met hem in een film wil spelen.

Er is nog geen script, alleen het boek ‘De overgave van Floor’. Wil ze samen met hem kijken hoe ze samen de twee personages in het boek zouden kunnen gaan spelen? Dat is het begin van hun onstuimige relatie, waarbij ze steeds verder op zoek gaan naar hun eigen fantasieën en grenzen.

Dave Mantel (‘GTST’, ‘Spijt’) zal in De overgave de ex-vriend van Eva spelen. Andere rollen zijn weggelegd voor Carly Wijs (‘Divorce) en voor Ellen ten Damme, die gestalte geeft aan een kinky serveerster.

‘De overgave’ wordt een bliksemproductie die al vanaf 21 augustus dit jaar in de bioscoop te zien zal zijn. Daarmee is deze Nederlandse film de première van ‘Fifty shades of Grey’ een half jaar te snel af.