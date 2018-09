Oudere vrouw thuis overvallen

De laffe rovers drongen het huis binnen via een openstaande deur aan de achterzijde. De vrouw was op dat moment alleen thuis, meldt de politie.

Na de overval belde de geschrokken vrouw eerst een familielid, voordat ze om 09.50 uur de politie alarmeerde. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er weggenomen is.

De overvallers droegen donkere kleding, bivakmusten, zwarte gympen met witte veters en één van de overvallers droeg een soort wijde pofbroek. Ze spraken onderling een buitenlandse taal die de vrouw niet herkende. Het is nog niet bekend in welke richting of op welke manier (te voet of met een auto) ze zijn gevlucht.