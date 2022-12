Ellendige emigratie naar VS: hond per ongeluk op vlucht naar Saoedi-Arabië

Nietsvermoedend stond eigenaar James Miller luchthaven te wachten totdat zijn viervoeter uit het vrachtruim werd geladen toen hij te horen kreeg dat Bluebell überhaupt nooit was ingeladen. Ze bleek vanuit Londen onderweg te zijn naar Riyad, verteld Miller aan Huffpost.

Aangezien er tussen Riyad en Nashville geen rechtstreekse vluchten zijn, moest het dier terugvliegen naar Londen en vervolgens door op een internationale vlucht naar Tennessee. In totaal is Bluebell meer dan zestig uur onderweg geweest.

’Versteend’

De lange reis is het beest niet in de koude kleren gaan zitten. Madison Miller, de partner van James, vertelt aan Huffpost dat ze een „versteende” Bluebell aantroffen toen de bench werd geopend. Daarna was ze volgens de Millers continu aan het huilen en rende ze weg.

In een reactie zegt IAG Cargo, het bedrijf dat het huisdierenvervoer van British Airways regelt, hun fout zeer te betreuren. „We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Het bedrijf benadrukt overigens wel dat Bluebell tijdens de zestig uur durende reis goed is verzorgd. Ze zou regelmatig zijn uitgelaten en had voldoende water.

Veranderd

Ondanks de naar verluidt goede verzorging, is de labrador sindsdien een wrak, aldus haar eigenaren. „Ze is bang, huilt veel en we kunnen haar amper alleen laten”, luidt het. De Millers vragen British Airways daarom om een schadevergoeding van 10.000 dollar, ongeveer 9.500 euro. Hiervan zouden ze onder andere gedragstherapie en medicijnen betalen én het vernielde meubilair vergoeden.