'Q-koortspatiënten klagen Nederlandse staat aan'

De Nederlandse staat is volgens de vereniging in gebreke gebleven. Er is wel tien miljoen euro beschikbaar gesteld in de vorm van een fonds. Acht miljoen euro gaat naar therapie voor Q-koortspatiënten, twee miljoen euro is besteed aan onderzoek naar de ziekte. Maar dat is te weinig, vindt Q-uestion. In juni zal de aanklacht worden ingediend.

Vergoeding

De aanklacht bestaat uit drie hoofdpunten. Ten eerste zouden de Q-koortspatiënten destijds niet goed zijn geïnformeerd. Ten tweede zou de privacy van de boeren zwaarder hebben gewogen dan de gezondheid van de mensen. Ten derde willen ze meer vergoedingen eisen, dan de acht miljoen die er nu beschikbaar voor is gesteld.

De Q-koortsepidemie begon in 2007 in Herpen. Uiteindelijk werden duizenden mensen in het hele land ziek. Naar schatting lijden nog steeds 1100 Nederlanders aan chronische Q-koortsvarianten.