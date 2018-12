Waarschuwing voor lekken beelden moordaanslag

De tuchtrechters van het Hof van Discipline oordelen vrijdag dat een advocaat geen processtukken aan de media hoort te verstrekken.

Het Openbaar Ministerie meent dat op de beelden is te zien hoe de Serviër Milorad P. schiet op Cor van Hout.

Boone zegt dat de rechtbank afstevende op een veroordeling van zijn cliënt en dat het lekken van de beelden zijn enige kans was om hem nog te redden. De verdachte werd kort erna vrijgesproken, omdat de beelden te vaag waren om de schutter te herkennen.

Boone (74) zegt dat het voor het eerst in zijn 40-jarige loopbaan is dat hij een definitieve tuchtmaatregel krijgt.

Cor van Hout was in 2000 nogmaals het doelwit van een aanslag. Ook die mislukte. In januari 2003 werd hij alsnog geliquideerd, in Amstelveen.