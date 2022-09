Kaag: ’Een enorme grens overschreden’

Kaag werd onbedoeld het middelpunt van een rel tijdens de algemene politieke beschouwingen toen Baudet zijn pijlen op haar richtte. Baudet begon tijdens de beschouwingen over het St. Antony’s College in Oxford. Dat dient volgens hem als ’opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten’ voor ’globalistische elites’ die ’achter de schermen ons leven willen plannen’. Daar voegde hij in één adem aan toe dat Kaag ook aan die universiteit had gestudeerd.

„Het voelde alsof er een enorme grens werd overgegaan”, zegt Kaag woensdagnacht over de ’insinuatie’ dat ze op een ’spionnenschool’ heeft gezeten. „Ik dacht eerst: ik pak de microfoon”, vertelt ze over haar eerste reactie. „Toen herinnerde ik me, dat kan helemaal niet.”

Vervolgens liep Kaag weg uit de zaal, iets wat meerdere kabinetsleden vlak voor haar al deden. „Dat had ik helemaal niet door”, zegt de minister. „Ik zei alleen tegen de premier: ik sta op, ik ga hier niet meer naar luisteren, het is genoeg. Het fijne was dat iedereen hetzelfde vond. Als je datzelfde voelt als team, is dat een ontzettend belangrijk signaal.”

De theorieën van FvD zitten Kaag hoog omdat ze er volgens haar toe leiden dat ze bedreigingen krijgt: „Ik heb al sinds juni een nieuwe mate van beveiliging. Voor mijn familie is ook een grens bereikt.” Dat er volgens Baudet niet veel aan de hand was, ’mag je verwachten van iemand als Baudet’, zegt ze. Kaag vindt het terecht dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp ingreep: „Je hebt recht op je eigen mening, maar niet op je eigen feiten.”