57-jarige man ernstig gewond na nachtelijke mishandeling Haarlem

Binnenland

Doodgeschoten overvaller Amsterdam is 47-jarige Fransman

De overvaller die woensdag werd doodgeschoten bij de overal op het waardetransport aan de Meeuwenlaan in het noorden van Amsterdam, is een Fransman uit de Parijse banlieu Seine-Saint-Denis. Hij is geboren in 1974. In Frankrijk zijn de huizen doorzocht van drie overvallers. Volgens het Openbaar Minis...