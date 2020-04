’Oktoberfest München gaat niet door’

Vorige week was aangekondigd dat de knoop binnen twee weken zou worden doorgehakt. Bij een afgelasting is het de eerste keer sinds 1948 dat het feest met zijn miljoenen bezoekers niet plaatsvindt. Het is ook bij veel toeristen, onder wie Nederlanders, geliefd. De Beieren spreken graag over het grootste volksfeest ter wereld.

Premier Söder uitte zich herhaaldelijk zeer sceptisch over het doorgaan van het feest, dat twee weken duurt en dit jaar op 19 september zou moeten beginnen. Sinds het eerste Oktoberfest in 1810 waren er een paar afgelastingen: wegens oorlogen en twee keer door een cholera-epidemie.