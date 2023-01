Lot van hoofdprijs oudejaarstrekking verkocht in Amersfoort

Kopieer naar clipboard

DEN HAAG - Het lot van de de hoofdprijs voor de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is verkocht in Amersfoort, meldt de Nederlandse Loterij. Het lot is gekocht bij de Primera Vathorst in Amersfoort. Aan het winnende lot zit een geldprijs van 30 miljoen euro, belastingvrij, vast.