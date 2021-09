Lijk gevonden in Haags park: misdrijf niet uitgesloten

De politie zoekt mensen die tussen donderdagavond 20.30 uur en vrijdag 01.00 uur in de omgeving van het parkje of de bosjes aan de Lijnbaan iets hebben gezien of gehoord.

„Ook als u tussen de genoemde tijdstippen in het parkje hebt gewandeld of gezeten, komt de politie graag met u in contact”, laat de politie weten.

