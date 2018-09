Front National groeit verder in peilingen

Het FN laat daarmee de gevestigde orde in Frankrijk steeds verder achter zich. Achter de centrumrechtse UMP staat in deze peiling nog 21 procent van de ondervraagden en de Socialistische Partij van de Franse president François Hollande zakt van 20 naar 18 procent in de kiezersgunst.

Veel ondervraagden lijken teleurgesteld in zowel de UMP als de PS. Dat is een grote bron van kiezers voor het FN. In 2009 kreeg het FN nog slechts 6 procent van de stemmen bij de Europese verkiezingen.

De UMP worstelt sinds de verkiezingsnederlaag van UMP-president Nicolas Sarkozy in 2012 vooral met zichzelf. En de huidige linkse regering van Hollande wordt vaak verweten te falen bij de bestrijding van de werkloosheid, de criminaliteit en de illegale immigratie.