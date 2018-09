Teeven: ik speel geen paniekvoetbal

Teeven zei in de Tweede Kamer dat er in maart nog 1500 mensen per maand kwamen, in april 2790 en nu dus 1000 per week, voor het merendeel uit Eritrea. De Kamer is wat gepikeerd omdat hij het eerst op tv alarm zou hebben geslagen. „Weinig sjiek”, aldus het CDA. „Kwalijk”, klaagde de SP.

Teeven wees erop op dat hij de Kamer op 2 mei al heeft geïnformeerd dat er een stijging was, op dat moment met honderden per maand. Deze week is er misschien nog wel een hogere instroom, schatte Teeven. Daarom nam hij al meteen maatregelen. De Kamer wil een nadere analyse van de cijfers. Teeven komt daar maandag mee.

Mensenhandel

De bewindsman vindt in tegenstelling tot verschillende partijen dat er niks mis is met zijn oproep aan de bevolking om op te letten of ze tekenen van mensenhandel zien. Daarmee kunnen ze het euvel, dat er volgens Teeven achter zit, mede helpen oplossen.

Volgens hem is niet mogelijk de grenzen te sluiten, zoals de PVV wil, en ook grenscontroles zorgen er niet voor dat mensen buiten Nederland blijven. „Mensen aan de grens mag je niet beletten asiel te vragen en dat weet de PVV ook”, aldus Teeven.

Vreemdelingentoezicht

Teeven besloot wel tot een onderzoek naar mensensmokkel. Ook wordt het mobiel vreemdelingentoezicht verbeterd en zal er langer dan de gebruikelijke acht dagen de tijd te worden genomen om te beslissen over een asielverzoek.

Teeven vermoedt dat veel van de Afrikaanse asielzoekers via Italië zijn binnengekomen en daar niet zijn gecontroleerd. Dat is tegen de Europese afspraken in. Italië wordt geconfronteerd met een enorme toestroom van Afrikanen via de zee en vindt dat de EU niet voldoende te hulp schiet. De Kamer wil dat Teeven de kwestie met spoed met zijn Europese collega's bespreekt.