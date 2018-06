Audi A3 Clubsport Quattro Concept is mini-RS4

Het apparaat is een flink gekietelde Audi S3 Limousine, die niet langer een 300 pk sterke 2.0 TFSI-motor aan boord heeft, maar een 2,5 liter vijfcilinder turbo met een vermogen van 525 pk en een koppel van 600 Nm. Flinke spierballen die de Clubsport in staat stellen in 3,6 seconden naar 100 km/h te sprinten en door naar een topsnelheid van 310 km/h.

Dubbele koppeling

Zoals het een dikke Audi betaamt, worden de paardenkrachten via Quattro-vierwielaandrijving aan het asfalt gebracht. Schakelen gebeurt via een zeventraps S-Tronic-versnellingsbak met dubbele koppeling. Daarbij heeft de Clubsport launch control en is het aanwezige stabiliteitssysteem volledig uit te schakelen.

Luchtrem

Achter de 21 inch lichtmetalen wielen schuilen keramische remschijven in de maat frisbee en voor wat extra vertraging zorgt een luchtrem (de achterspoiler wordt verticaal gezet bij een fikse remactie). Volgens Audi zorgt dit ervoor dat de Clubsport 12 meter eerder stilstaat wanneer de bestuurder bij 250 km/h vol op het middelste pedaal gaat staan.

Uitgeklopt

Tot slot het uiterlijk. De in Magnetic Blue gespoten sedan ligt 10 mm dichter bij het asfalt, heeft uitgeklopte wielkasten, een splitter voor en achter, speciale buitenspiegels en een ronde tankklep. Diverse onderdelen (waaronder de motorkap, de frontsplitter en binnenin de racekuipen) zijn vervaardigd van met koolstofvezel versterkt plastic om gewicht te besparen.