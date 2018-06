Gemengde reacties op vuurwerkinperking

Woensdagavond werd bekend dat het komende jaarwisseling alleen is toegestaan op oudejaarsavond vuurwerk af te steken, namelijk van 18 uur tot 2 uur 's nachts. Ook wordt de verkoop van vuurwerk aan banden gelegd. Het mag alleen nog maar op 30 en 31 december worden verkocht.

Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) stimuleert het beperken van de verkoopperiode de handel in illegaal vuurwerk. Minder tijd om te (ver)kopen leidt tot lange rijen en geïrriteerde kopers bij verkooppunten, denkt de RND. De klant zal eieren voor zijn geld kiezen en over de grens gaan inkopen. Dat vuurwerk is vaak illegaal en onveilig. De winkeliers zijn wel te spreken over meer controle van illegaal vuurwerk via de pakketbezorging en import in busjes. Ook zijn ze positief over een geplande campagne voor vuurwerkbrillen.

De verenigde oogartsen (NOG) en het Oogziekenhuis in Rotterdam blijven strijden voor een algeheel verbod om vuurwerk zelf af te steken. De artsen pleiten ook voor het opzetten van een vuurwerkbril, ook voor omstanders.

Effect onbekend

Of de aanpak effect heeft, is nog niet te zeggen. Dat stelt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP. „Het is fijn dat de politiek luistert naar een grote groep in de samenleving die minder overlast van vuurwerk wil, maar het is ook verstandig om al te hoge verwachtingen van het nieuwe beleid te temperen. Het is nog niet overal verplicht. Gemeenten gaan er nu mee aan de slag. En het is ook de vraag of mensen die graag vuurwerk afsteken zich eraan houden.”

Woensdagavond reageerde het meldpunt van vuurwerkoverlast al tevreden. Bij het meldpunt kwamen de laatste jaarwisseling bijna 90.000 klachten binnen. Ook burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum is een blij man. Hij is de overlast meer dan zat en wil zelfs een deel van zijn stad vuurwerkvrij houden. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland betwijfelt of het de oplossing is. „Het overgrote deel van de overlast, schade en letsel, wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk”, zegt voorzitter Leo Groeneveld.