Claim bij NS van 7645 Holocaustslachtoffers en nabestaanden

Herdenking van de kindertransporten in Kamp Vught.

Amsterdam - In totaal hebben 7645 mensen een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming vanwege de Jodendeportaties door de NS in de Tweede Wereldoorlog. ”5001 mensen hebben inmiddels een bedrag gekregen. Over 1000 aanvragen moet nog een besluit worden genomen.” Dat zegt initiatiefnemer en Holocaust-overlevende Salo Muller in het radioprogramma 1op1.