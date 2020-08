NS heeft 40 miljoen euro uitgekeerd aan Holocaustslachtoffers en nabestaanden

Herdenking van de kindertransporten in Kamp Vught. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Vijfduizend mensen hebben van de Nederlandse Spoorwegen een financiële tegemoetkoming gekregen voor de rol die de NS speelde in het transport van Joden en andere bevolkingsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De NS vervoerde in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Roma en Sinti door Nederland. Zij werden in treinen naar Kamp Westerbork in Drenthe gebracht. Van daaruit brachten de Duitsers hun slachtoffers naar vernietigingskampen.