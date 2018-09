Chinezen mijden Malaysia Airlines

Malaysia Airlines zag de ticketverkopen in China in maart met 60 procent kelderen. Het vermiste toestel was op weg van Kuala Lumpur naar Peking en de overgrote meerderheid van de 239 inzittenden van de verdwenen Boeing 777 was Chinees. Ook regende het na de crash annuleringen.

Het Maleisische bedrijf rapporteerde donderdag een nettoverlies van omgerekend ruim 100 miljoen euro, ruim de helft meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het is het grootste tekort onder de streep in meer dan 2 jaar tijd voor de luchtvaartmaatschappij, die al jaren zucht onder de felle concurrentie en hoge kosten van met name vliegtuigbrandstof. Het eerste kwartaal is doorgaans toch al de zwakste periode van het jaar in de luchtvaart.