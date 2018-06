Twaalf keer uit, twaalf keer anders

GRONINGEN

Rapalje Zomerfolk Festival, 17 en 18 mei, in het Stadspark van Groningen. Tijdens het festival ga je terug in de tijd en word je ondergedompeld in Keltische sferen. Adres: Paviljoenlaan 5, Groningen. Tijd: zaterdag 12.00-0.00 uur, zondag 12.00-20.00 uur. Kaarten: zaterdag €18, zondag €13. http://www.rapaljefestival.nl

FRIESLAND

Loop Leeuwarden met zondag 18 mei verschillende afstanden; van 1 en 2,5 km (Kidsrun) tot een halve marathon. Voor wandelaars zijn er ook verschillende routes.

http://loopleeuwarden.nl

DRENTHE

Ducati Clubrace, 16 t/m 18 mei op het TT circuit Assen. Adres: De Haar 9. Vrijdag: 09.00-17.30, zaterdag: 10.00-18.00, zondag 11.00-18.00 uur. Kaarten: €12,50.

http://www.ducaticlubrace.nl

FLEVOLAND

Libelle Zomerweek, 12 t/m 18 mei, op het Almeerderstrand. Dit keer staat de week in het teken van het eiland Sicilië. Met o.a. optredens, workshops, demonstraties en stands met lekkere gerechten. Adres: IJmeerdijk 1, Almere. Kaarten: €19,25, via site €4 korting. Kind: €8,25. Tijd: 10.00-18.00 uur.

http://www.libellezomerweek.nl

OVERIJSSEL

Pasar Malam Bali Zwolle. Van 16 t/m 18 mei vindt dit oosters cultuurfestival in de IJsselhallen plaats. Met muziekoptredens en kraampjes. Vrijdag: 13.00-22.30 uur, zaterdag: 12.00-24.00 uur, zondag: 12.00-20.00 uur. Entree: €8,50. Adres: Rieteweg 4, Zwolle.

http://www.wnproductions.nl

GELDERLAND

Tot en met 17 mei vindt de 55 Plus Expo in Hart van Holland plaats. Een beurs met ruim 100 stands over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid, beweging, hobby en creativiteit. Adres: Berencamperweg 12, Nijkerk. Open: 10.00-17.00 uur. Entree: €8.

http://www.55plusexpo.nl

NOORD-HOLLAND

Zondag 18 mei vindt de Blije Baby Beurs plaats. Een beurs voor aankomende ouders met stands, masseurs en de mogelijkheid om pretecho’s te laten maken. Locatie Sporthal Ookmeer, Dokter Meurerlaan 7, Amsterdam. Kaarten: €4. Tot 12 jaar gratis. Open: 10.30-16.00 uur.

ZUID-HOLLAND

Operadagen Rotterdam. Van 17 t/m 25 mei vinden niet alleen concerten plaats in de Rotterdamse Schouwburg, het nieuwe Luxor Theater en de Doelen, maar ook op verrassende locaties zoals winkels.

www.operadagenrotterdam.nl

UTRECHT

Spring Festival Utrecht, 15 t/m 25 mei, is een tiendaags festival met moderne dans, theater en beweging. Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht. Kijk voor het hele programma en kaarten op http://www.springutrecht.nl

NOORD-BRABANT

Spanjaardsgat Festival, van 15 t/m 25 mei, met twee weekenden gratis muziekoptredens en dans- en toneelvoorstellingen op een drijvend podium naast het Spanjaardsgat, Nieuwe Prinsenkade in Breda. Kijk voor het programma en prijzen op http://www.hetspanjaardsgat.nl

LIMBURG

Groove Garden Festival, 17 en 18 mei, op het voormalige Cios Terrein in Sittard. Met house, r&b, hardstyle en techno. Tijd: 14.00-00.00 uur. Adres: Sportcentrumlaan 2, Sittard.

http://www.groovegarden.nu

ZEELAND

Oldtimerrit Molentocht Goes, 18 mei, is een oldtimerrit door het mooie Zeeland voor auto’s en motoren met bouwjaar van 1969 of ouder. Start 11.00 uur bij de Koninklijke Maatschappij, Wilhelminapolder, Meestoofweg 6, Wilhelminadorp.

http://www.molentochtgoes.nl