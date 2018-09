Merkel betreurt brexit, prijst EU

Londen heeft woensdag per brief het lidmaatschap van de EU opgezegd. Het is sinds 1973 lid en zou nu binnen twee jaar de unie verlaten. Duitsland en de andere Europese partners hebben dit volgens Merkel niet gewild, maar respecteren de keuze van de Britten. ,,We verliezen een sterke en vooraanstaande lidstaat'', zei Merkel.

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag Merkel gebeld en beklemtoond dat ze wil dat het Verenigd Koninkrijk en de EU partners blijven. Merkel zei woensdag dat de EU nu op een rijtje moet zetten wat ze belangrijk vindt bij onderhandelingen over de brexit. Over de vraag welke belangen en doeleinden de EU voorop moet stellen, is 29 april april een speciale EU-top zonder Groot-Brittannië gepland.