Scheepsnostalgie op museumboot: ’Leven aan boord heeft iets romantisch’

Binnenland

’Monet-rover’ Zaanse Schans roofde eerder Van Goghs

Een spectaculaire ontwikkeling in de zaak rond de mislukte roof van een schilderij van Monet uit het Zaans Museum op 15 augustus. Een van de voortvluchtige verdachten heeft zich dinsdagavond gemeld bij de politie. Het is de man die in 2002 twee Van Goghs roofde in Amsterdam.