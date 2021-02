Kabinet kijkt of mbo ook deels open kan

Of het daadwerkelijk tot versoepelingen komt, en zo ja welke, is nog niet besloten. Deze voorzichtige opties liggen volgens ingewijden op tafel als het kabinet dit weekend in het Catshuis overlegt over de lockdown, die nu nog tot 2 maart loopt. Komende dinsdag maken premier Rutte en coronaminister De Jonge bekend wat er vanaf die datum weer mogelijk is.

Het openen van de middelbare scholen ligt daarbij ’boven op de stapel’, herhaalde De Jonge vrijdagmiddag. Dat de deuren in het voortgezet onderwijs weer helemaal open gaan, lijkt onwaarschijnlijk. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de optie om scholieren één dag per week les te geven. Mogelijk komt daar dus een gedeeltelijke opening van het mbo bij, waar de studenten deels in dezelfde leeftijdscategorie zitten als oudere middelbare scholieren en de sluiting er bij hen hard inhakt.

Voorzichtige versoepelingen

Daarnaast kijkt het kabinet ook nog naar andere voorzichtige versoepelingen. Bijvoorbeeld bij winkels waar het ’click and collect’-systeem niet goed voor werkt, omdat mensen de spullen die ze daar kopen graag willen passen. Bijvoorbeeld bij schoen- of kledingwinkels. Ook wordt er gekeken of jongeren meer ruimte kunnen krijgen om buiten te sporten. Ook het openen van de kappers wordt in Den Haag voorzichtig genoemd.

Het kabinet kijkt zondag in het Catshuis naar wat er wel en niet mogelijk is. Daarbij komen voorzichtig de oude verhoudingen weer naar boven uit het najaar, toen er onenigheid bestond tussen de voorzichtige ’witte jassen’ en het ’economische blok’.

’Grote stappen, later spijt’

Ook nu bepleiten Rutte en De Jonge, die in het eerste kamp horen, voor voorzichtigheid. De Jonge waarschuwt vrijdagmiddag voor optimisme: „We moeten er beducht op zijn dat we verliefd worden op ruimte die er niet is.” Als we nu ’te grote stappen’ zetten, kunnen we volgens de coronaminister ’een maand later spijt krijgen’.

Tegelijkertijd laten ministers en lijsttrekkers Hoekstra (Financiën/CDA) en Kaag (Buitenlandse Handel/D66) een ander geluid horen. Hun zorgen liggen inmiddels naast het economische ook op het maatschappelijke vlak, nu de samenleving zucht onder de zware coronaregels. De ministers benadrukken vrijdag vooral te willen kijken naar ’wat wel kan’, zoals Hoekstra het zegt. Ook Kaag zegt te willen kijken naar ’waar de kansen liggen’ en legt sterk de nadruk op de ’maatschappelijke’ en ’psychologische’ gevolgen.