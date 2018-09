Vriend Lau G. klapte uit school

Geert G. uit Baarlo, die samen met zijn vriend Lau G. verdacht wordt van het vermoorden van de twee Marokkanen Karim Fourkour en Foud Bendella in 2006 in Venray, blijkt plotseling een uitgebreide verklaring tegenover justitie te hebben afgelegd. Daardoor kwam het onderzoek onlangs in een stroomversnelling en werden vorige week de lichamen van beide mannen gevonden in een bos bij Arcen.