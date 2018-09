Nederlander op Bali opgepakt met cannabisolie

Door een tip kwam de politie erachter dat de cannabisolie vanuit Nederland naar Indonesië was gesmokkeld. De drugs zou verstopt zijn in dozen. Als de man wordt veroordeeld voor smokkel, kan hij de doodstraf krijgen.

De verdachte woonde sinds twee jaar op Bali. Een team van nationale en lokale politie op Bali pakte hem donderdag op in een villa in Batu Belig, dat is gelegen in het noorden van Kuta, een populaire badplaats.

Strenge wetgeving

De drugswetgeving van Indonesië is een van de strengste ter wereld. Ook op het bezit en gebruik van drugs in Indonesië staan zware straffen, ongeacht of het om soft- of harddrugs gaat. Het land hanteert een absoluut ’zero tolerance’-beleid, ondanks het gemak waarmee verschillende soorten drugs te krijgen zijn op toeristische trekpleisters als Bali.

Tot afschuw van de wereld werd in 2015 de Nederlander Ang Kiem Soei in Indonesië geëxecuteerd voor het produceren en verkopen van xtc-pillen in het land. Met vijf andere terdoodveroordeelden werd hij voor een vuurpeloton gezet. Momenteel zit ook de 65-jarige Siegfried Mets er in de dodencel voor een drugszaak.

In juli werd een 46-jarige Nederlander opgepakt op het eiland, nadat er 0,84 gram hasj in zijn appartement was gevonden.