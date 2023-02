Politie richt zich in jacht op Lucky op handlangers uit onderwereld

Vuong is al sinds 21 januari op de vlucht voor de politie nadat hij op klaarlichte dag op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn voormalige schoonmoeder Michel (66) en zijn ex-vriendin Anneke (38) onder vuur nam. Michel overleed ter plekke aan haar verwondingen. Anneke ligt nog steeds zwaargewond, vechtend voor haar leven, in het ziekenhuis.

„Hij krijgt vermoedelijk hulp om uit handen van de politie te blijven. Hij heeft twee weerloze vrouwen op klaarlichte dag onder vuur genomen. De politie dringt er dan ook met klem op aan om iemand die dat op zijn geweten heeft niet te helpen en zich te melden met informatie”, klinkt het dringende pleidooi van de politie.

Piet Costa

Eerder stelden bronnen rond het onderzoek al dat hij mogelijk hulp krijgt uit de kring rond misdaadkopstuk Roger P., alias Piet Costa. Begin februari werd er met veel machtsvertoon door een arrestatieteam een woning in een 32 verdiepingen tellende woontoren aan de Pegasusweg binnengevallen. Dat is een adres waar Hassan M. (41), de door de Amsterdamse rechtbank benoemde rechterhand van Piet Costa, verbleef voor zijn huidige verblijf in de gevangenis.

Lucky en M. waren oude bekenden van elkaar. In januari 2008 zat het tweetal gezamenlijk in het beklaagdenbankje van het gerechtshof in Den Haag. Ze werden ervan verdacht een Rabobank in Heerjansdam te hebben overvallen. M. noemde het zelf een onzinverhaal dat hij Lucky zou helpen. „Hij zit in detentie”, zei zijn advocaat destijds.

Bijnamen

Het rechercheteam van dertig personen dat jaagt op Vuong, vermoedt dat hij meer hulp uit criminele kringen krijgt. De man staat in het misdaadmilieu bekend als een klusjesman die voor allerlei taken wordt ingehuurd. Zo zou hij verschillende criminele groeperingen helpen bij bijvoorbeeld het bewaken van drugstransporten. Hij zou in de onderwereld onder meer de bijnamen de Chinees en China hebben.

„Het onderzoek richt zich op een aantal personen van wie het ernstige vermoeden bestaat dat zij contact hadden of hebben met Vuong. Mogelijk hebben ze of bieden ze hulp aan hem en waarschijnlijk weten zij ook waar hij zich schuil houdt”, zegt een politiewoordvoerder.

Beloning voor gouden tip

Volgens de politie is hulp bieden aan een voortvluchtige verdachte strafbaar. De rechtbank kan voor dit feit een maximale gevangenisstraf van zes maanden en een fikse boete van duizenden euro’s opleggen. „Als je gepakt wordt, kom je weer in beeld en ben je uit de anonimiteit en krijg je er een streepje op het strafblad bij”, aldus de politiewoordvoerder.

Volgens de politiewoordvoerder blijft het onderzoeksteam erop gebrand om Vuong te traceren en aan te houden. „Mensen die informatie hebben over zijn verblijfplaats kunnen dat ook vertrouwelijk melden via Team Criminele Inlichtingen. Vanaf het eerste telefoontje blijft de anonimiteit gewaarborgd. De naam van de melder zal nooit in een dossier belanden en ook de advocaat van een verdachte niet. Zelfs een rechter zal de naam niet weten”, benadrukt de zegsman.

Op de gouden tip die leidt tot de arrestatie van Vuong staat een beloning van 30.000 euro.