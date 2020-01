Rutte: Kabinet bereid woningbouw af te dwingen

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Gemeenten die aantoonbaar treuzelen met bouwen van woningen moeten door het kabinet daartoe worden gedwongen. Premier Rutte zegt dat een zogeheten ’aanwijzing’ een middel is dat indien nodig niet wordt geschuwd. „Als het zo zou zijn dat een gemeente zegt ’toedeledokie’, dan moeten we bereid zijn om in te grijpen en daartoe zijn we bereid.”