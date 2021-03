’Omstreden Zwolse arts gebruikte ook eigen sperma bij vruchtbare stellen’

De ouders en hun kinderen zijn geschokt en voelen zich bedrogen, meldt de Stentor.

„Het sperma van de beoogde vader is wel netjes bewerkt om toegediend te worden, maar dit is niet gebeurd”, zegt Isala-bestuurder Ina Kuper. Zij noemt de handelwijze van Wildschut absoluut verwerpelijk en volstrekt onacceptabel. „Hier is iets anders gedaan dan was afgesproken. Wij leven met deze gezinnen mee.” Wildschut werkte bij het Sophia ziekenhuis, de voorganger van Isala.

Het Zwolse ziekenhuis neemt het zo hoog op dat de Inspectie Gezondheidszorg is ingelicht over deze nieuwe ontwikkeling. Isala heeft besloten een onafhankelijk onderzoek te laten doen door een externe commissie. „Hij heeft de potjes mogelijk bewust verwisseld’”, zegt klinisch embryoloog Max Curfs van Isala erover. „Het is aan de commissie om te achterhalen hoe dit kon gebeuren.”