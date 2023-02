Biden in Kiev: ’VS steunen Oekraïne zolang het nodig is’

Hij zei dat er later deze week een nieuw Amerikaanse hulppakket ter waarde van 500 miljoen dollar wordt aangekondigd. Voorts kan Oekraïne rekenen op nieuwe wapenleveranties waaronder munitie en radarsystemen om luchtaanvallen te detecteren. Met de Oekraïense president Volodimir Zelenski besprak Biden ook de levering van langeafstandsraketten.

Tekst gaat verder onder de video

Het Witte Huis had eerder gemeld dat Biden deze week naar Polen zou gaan, waar hij dinsdag ambtgenoot Andrzej Duda spreekt. Aanvankelijk ontkende het plannen voor een bezoek aan Oekraïne en een ontmoeting met Zelenski. Volgens Amerikaanse media is Biden vanuit Polen per trein naar Kiev gereisd.

Onaangekondigd

Het onaangekondigde bezoek werd als eerst opgemerkt door bewoners van de stad, waar wegen en pleinen werden afgesloten en een lang konvooi auto’s bij de Amerikaanse ambassade reed. Er was ook sprake dat „een van de belangrijkste bondgenoten” het land zou bezoeken. Het luchtalarm in Kiev ging af tijdens Bidens bezoek, maar er zijn geen meldingen van Russische luchtaanvallen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ ANP

Ⓒ AFP

In mei vorig jaar bracht Bidens echtgenote Jill een verrassingsbezoek aan een Oekraïense grensplaats bij de grens met Slowakije. Eind december bracht Zelenski een bezoek aan Biden in Washington. Dat was toen de eerste keer dat de Oekraïense president zijn land verliet sinds de start van de oorlog.