Gewonde door schietpartij op middelbare school Duitsland

Duitse media schrijven dat het slachtoffer een medewerker is van deze school, het Lloyd Gymnasium, maar deze informatie is nog niet bevestigd. De persoon ligt in een ziekenhuis. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.

De school wordt volgens Duitse media uitgekamd om de aanwezigheid van eventuele andere daders uit te sluiten. Sommige leerlingen zouden zich in hun klaslokaal hebben verschanst. De politie meldde aan het einde van de ochtend dat leerlingen en docenten in hun lokalen zaten en de situatie onder controle is.