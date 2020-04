Jelle zat weken in een Thaise cel om 40 eurocent

Het aanschaffen van deze zwembroek kwam Jelle duur te staan. Ⓒ eigen foto

Edam - Gedeporteerd uit Thailand vanwege de ’diefstal’ van een zwembroek. Het overkwam Jelle, en hoewel alles op een misverstand berustte, zat hij weken vast. Zijn tip: blijf in Azië uit de problemen, of koop je waar nodig vrij. Want de Thaise gevangenis is geen pretje.