Paaseffect drukt winkelverkopen in maart

De daling volgt op 2 achtereenvolgende maanden waarin de detailhandelsomzet licht steeg. Desondanks was over het gehele eerste kwartaal sprake van een afname van de winkelverkopen met 0,3 procent op jaarbasis.

Vooral verkopers van voedings- en genotmiddelen zetten minder om in maart. Dat kwam doordat de belangrijke week voor Pasen dit jaar in april viel en vorig jaar in maart. Ook waren er minder dagen waarop de winkels open waren. Gecorrigeerd voor die factoren was de omzet juist iets hoger dan een jaar eerder.

Woningmarkt

Het relatief warme en droge weer in februari en maart bood tegenwicht, evenals het lichte herstel op de woningmarkt. Vooral doe-het-zelfwinkels profiteerden daarvan met een groei van de kwartaalomzet met ruim 5,5 procent. Sinds het vierde kwartaal van 2006, ver voor het losbarsten van de kredietcrisis, boekten zij niet zo'n sterke vooruitgang.

Mede daardoor lieten de verkopen van winkels in de non-foodsector in het eerste kwartaal voor het eerst in 3 jaar tijd een groei zien, ondanks een lichte daling van de prijzen. De kwartaalkrimp van 0,3 procent voor de detailhandel als geheel is bovendien de kleinste van de afgelopen 2 jaar.

Positief

,,Positief is dat de vrije val van de detailhandel tot een einde is gekomen'', zei directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland in een reactie op de cijfers. Met name de verbetering in de doe-het-zelfbranche noemde hij ,,bemoedigend''.

De branchevereniging blijft de overheid oproepen iets aan de toegenomen lastendruk te doen. ,,Het kabinet kan juist nu onze branche een duwtje in de juiste richting geven door de accijnsverhogingen terug te draaien'', zei Van Golberdinge. Te verwachten meevallers op de rijksbegroting volgend jaar bieden daarvoor ruimte, aldus de directeur.