Jaguar gaat weer E-Types bouwen

Experts van Jaguar bouwen de lichtgewicht E-Types volgens de specificaties van de 12 exemplaren die wel werden geproduceerd, dus inclusief de 3,8-liter zescilinder lijnmotor. De serie speciale E-Types zijn dankzij hun carrosserie en motorblok van aluminium nog eens 114 kg lichter dan de oorspronkelijke standaarduitvoeringen.

Miljoenen

Van de originele 12 exemplaren zijn er nog 11 over en de waarde is ondertussen gestegen naar een paar miljoen euro. Jaguar verwacht dan ook een grote belangstelling voor de zes nieuwe Lightweight E-Types. Het merk laat alvast weten dat gevestigde Jaguar verzamelaars, en dan vooral die met interesse in historische autosport, prioriteit krijgen boven andere potentiële klanten. Een prijs is nog niet bekend. Jaguar overweegt één exemplaar te verkopen.

Pensioen

De nieuwe auto's worden op dezelfde plek gebouwd als de exemplaren uit 1963. Daarbij worden dezelfde bouwtechnieken als toen gebruikt. Jaguar haalde hiervoor zelfs enkele oud-werknemers terug uit hun pensioen, zodat ze kunnen helpen met hun kennis en ervaring.