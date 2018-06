Jeugdinrichting in Amsterdam dicht

Tussen 2010 en 2013 is de bezetting van de jeugdinrichtingen al met 26 procent gedaald. Na de sluiting van Amsterbaken en al eerder aangekondigde bezuinigingen blijven in 2017 nog 520 plaatsen over voor jongeren.

Het is niet mogelijk om de vermindering van plekken over meerdere inrichtingen te verdelen, omdat die dan te klein zouden worden om nog goed te kunnen blijven bestaan.