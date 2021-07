Afgelopen juni warmste sinds 1901

Juni 2021 begon prima met de eerste zomerse dag van het jaar. Vanaf 14 juni waren er zelfs regionaal tropische temperaturen van net boven de 30 graden. De Bilt kende op 17 juni de eerste officiële tropische dag van het jaar met 30,8 graden.

Tweemaal code oranje

Het overgrote deel van de maand verliep zonnig, maar in de laatste tien dagen van de maand kwam daar de klad in. Toch kwam het aantal zonuren uit op 247. Normaal is dat 214 uur.

Het KNMI gaf tweemaal code oranje af. De eerste keer was op 18 juni toen Leersum werd getroffen door een valwind. Aan het eind van de maand was er ook noodweer, in Limburg.

Juni is een natte maand gebleken. Vooral aan de kust viel veel neerslag. In het noordwesten werden maandsommen genoteerd tussen de 170 en 195 millimeter. Normaal liggen die tussen de 55 en 65 millimeter. Ook in Zeeland viel veel regen. In het midden van Nederland kwam met 45 tot 65 millimeter juist minder neerslag naar beneden dan gemiddeld. Daar valt normaal ongeveer 70 millimeter in juni.