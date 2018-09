Arrestaties wegens fraude gemeente Amsterdam

De verdachten zouden van december tot januari actief zijn geweest. De vijf zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het is nog niet bekend wanneer hun zaak voor de rechter komt.

Gesjoemeld

De verdachten zouden hebben gesjoemeld met een factuur van ruim 186.000 euro van een afvalverwerkingsbedrijf aan een stadsdeel. De stagiair-beveiliger bij het stadsdeel onderschepte de originele factuur en gaf die aan een tussenpersoon. Die gaf de factuur weer door aan een vervalser, die het rekeningnummer vervalste. Daarna legde de stagiair de factuur weer terug op de stapel met te betalen facturen. Naast de stagiair zijn de vervalser en de tussenpersoon aangehouden. Ook zijn twee mensen aangehouden, die hun bankrekening ter beschikking hadden gesteld.

De zaak kwam aan het licht toen een bank argwaan kreeg en bij de gemeente naar de juistheid van het bankrekeningnummer informeerde. De betrokken banken konden een groot deel van het overgeschreven bedrag bevriezen, maar op het moment van de ontdekking was al 40.000 euro opgenomen. De gemeente heeft in januari aangifte gedaan.

Soortgelijke factuurfraude kwam ook voor tussen 2010 en 2013. In totaal is geprobeerd de gemeente voor een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro te benadelen. De feitelijk geleden schade was toen ruim 400.000 euro, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de raad.