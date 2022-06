Tweede Kamerfractie CDA wil ’fundamentele’ aanpassingen in stikstofbeleid kabinet

Volgens Heerma zijn er ’fundamentele vragen’ bij de CDA-fractie over de haalbaarheid van de plannen, die ’aanpassingen’ vereisen. „Het gaat om veel punten, die zijn deels technisch van aard. Twee punten die voor ons belangrijk zijn: bij veel provincies is het besef dat er iets moet gebeuren op het terrein van stikstof. Maar dat moet niet leiden tot een kaalslag en het wegvallen van sociale cohesie in het landelijk gebied. Dan zie je dat provincies zelf zeggen: wij hebben alternatieven om de doelen te bereiken. Wij willen dat er geen dicaat is vanuit Den Haag, maar de provincies de ruimte krijgen om het op hun manier in te vullen.”

Heerma blijft vooralsnog vasthouden aan de percentages en doelen die het kabinet heeft gesteld. „De doelen zijn er niet voor niets.” Juist daar is het veel partijgenoten om te doen. Zij willen dat het kabinet terug gaat naar de tekentafel. „Volgens mij is het zo dat ook binnen het CDA gezegd wordt: we snappen dat er stappen gezet moeten worden, we zijn bereid die stappen te zetten. Maar niet op de manier zoals het hier gepresenteerd wordt.” Volgens Heerma moet er vooral ruimte zijn voor een ’andere invulling’ van het behalen van de doelen.

Heerma wil dat boeren meer perspectief krijgen. „In de brief van minister Staghouwer van Landbouw mist dat perpectief. Dat zit er te weinig concreet in, een gemiste kans.” Bij provinciebestuurders is afgelopen week juist zorg ontstaan over de uitvoerbaarheid. „Je kunt niet die hele kaart leegvegen. Daarom zal dus aanpassing van deze plannen nodig zijn”, zegt hij.

Volgens Heerma krijgt hij ook signalen dat er ’fouten’ in de kaart die vorige week is gepresenteerd geslopen. „Volgens mij moet er duidelijkheid komen over hoe die kaarten tot stand zijn gekomen, het aangepast wordt als er daadwerkelijk fouten in zitten. Wij zullen echt voor aanpassing van de plannen pleiten, maar wel tegen de achtergrond dat er echt iets moet gebeuren. Daar kunnen we als samenleving niet voor weglopen.”