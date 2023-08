Zomer laat zich eindelijk zien: ’Na weken in de regen is dit een verademing’

Na wekenlang druilerig weer laat de zomer zich eindelijk weer zien. Net op tijd voor regio Midden om in het laatste weekje zomervakantie te genieten van de langverwachte zonnestralen. „Na drie weken in de stromende regen op de camping is dit een verademing.”

Het is eindelijk weer feest in de speeltuinen nu de zon zich na enkele druilerige weken in volle glorie laat zien. Ⓒ Thijs Rooimans