Porsche test Cayman 'R' met viercilinder

Volgens insiders is Porsche aan het testen met een nieuwe Cayman R, die opvallend genoeg zijn kracht uit viercilinder gaat halen. Bij de Nürburgring in Duitsland is een Cayman gesignaleerd met een extra grote vleugel op zijn kont en een rolkooi in het interieur. Het zou wel eens de nieuwe krachtpatser kunnen zijn.