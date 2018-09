'Nee tegen Europese bemoeienis pensioen'

Tot het eind van deze maand kunnen nationale parlementen hun opvatting geven over de plannen. Omtzigt is er faliekant tegen. Hij vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel onze zaak moet blijven, vooral omdat het hier een vorm van sociale zekerheid is, die geregeld wordt via de arbeidsvoorwaarden. Ook hebben de Nederlandse pensioenfondsen samen gespaard als geen ander en moeten we zelf het beheer over die pot houden „en dat niet overdragen aan Brussel”.

Daarbij vallen van de Europese plannen allemaal extra regels te verwachten, waar Nederland volgens de CDA'er echt niet op zit te wachten. „Het plan bevat meer dan 100 pagina's. Het biedt bovendien de Europese Commissie de mogelijkheid om later nieuwe regels te maken, zonder dat het Nederlandse parlement er iets van mag zeggen.”

Een gevolg is volgens Omtzigt ook dat pensioenfondsen gemakkelijker uit ons land zouden kunnen verhuizen, waardoor er minder zicht op komt. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de zekerheid van het pensioen van de deelnemers en voor de heffing van Nederlandse belasting op de uitkeringen aan de verzekerden.

Ouderenbond ANBO is het eens met Omtzigt. „Het is een slechte zaak dat de Europese Commissie zich indringend wil bemoeien met het Nederlandse pensioenstelsel”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan dinsdag. „Wij ondersteunen het verzet van Omtzigt en de oproep die hij richting Tweede Kamer doet om een 'gele kaart' af te geven.”