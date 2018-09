Luxe leventje in GTA Online

Ook zijn er vijf nieuwe luxe appartementen aan het woningaanbod toegevoegd. Breid je onroerend goed portfolio uit met een appartement in de Eclipse Towers in Vinewood, Richards Majestic in Rockford Hills, Tinsel Towers in Little Seoul, 4 Integrity Way in Downtown en Del Perro Heights aan het strand. Dit kan door gewoon naar de locatie rijden waar het appartement te koop , maar je kunt ook naar Dynasty8realestate.com gaan om je te oriënteren op je volgende aankoop.

The High Life Update breidt ook de collectie uit met drie auto’s en een nieuwe motor. De Enus Huntley S (SUV), Debauchee Massacro (sportwagen), Pegassi Zentorno (superwagen) en Dinka Thrust (motor) zijn te koop via Legendary Motorsport.

Met de nieuwe update wordt in de Mental State-spelersstatus ook je gedrag bijgehouden. Houd je ervan om voetgangers aan te vallen of andere speleres te terroriseren? Dan zul je rood weergegeven worden op de map van je tegenstanders. Hoe roder, hoe psychotischer. En hoe witter, hoe vriendelijker. Mental State zorgt ook voor eerlijkere wedstrijden omdat je wordt ingedeeld met spelers met een vergelijkbare speelstijl.