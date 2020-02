Verouderingsbeeld dat werd vrijgegeven in de jacht op Razzouki. Ⓒ Politie

AMSTERDAM - Lange tijd stonden ze gebroederlijk naast elkaar op de Nationale Opsporingslijst: Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Samen goed voor 200.000 euro losgeld. Over Razzouki is veel minder bekend dan over ’Kleine’ oftewel Taghi.