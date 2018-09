DNA-onderzoek op de plaats van het misdrijf

Het NFI bepaalt vervolgens een DNA-profiel en haalt dit door de databank, op zoek naar een match. Mobiel DNA-onderzoek is maar een onderdeel van de mogelijkheden die onderzoekers de komende jaren binnen handbereik krijgen, voorspelt Wim Heijnen, tot begin dit jaar hoofd van de afdeling Humane biologische sporen van het NFI. „Meer, beter en sneller, dat zijn de kernwoorden voor de toekomst van forensisch DNA-onderzoek”, aldus Heijnen.

Heijnen laat zijn licht over de toekomst van DNA-onderzoek schijnen in het donderdag te verschijnen boek 'Kroongetuige DNA', van de hand van sporenexpert van het NFI Lex Meulenbroek en co-auteur Paul Poley.

Het boek beschrijft de geschiedenis en ontwikkeling van het DNA-onderzoek, dat ruim 25 jaar geleden werd geïntroduceerd in de Nederlandse forensische praktijk. Een stormachtige ontwikkeling, noteren de auteurs, die nog steeds voortduurt.

Meulenbroek en Poley vertellen hun verhaal aan de hand van een reeks concrete, geruchtmakende zaken, variërend van de moord op Marianne Vaatstra tot de identificatie van slachtoffers van de vliegramp in Tripoli (Libië).

Het boek begint met de beschrijving van de zaak van de zogeheten WTC-verkrachter, de eerste Nederlandse strafzaak waarin, eind jaren 80, DNA een cruciale rol speelt. Enkele jaren daarvoor had de Britse geneticus Alec Jeffreys baanbrekend onderzoek gedaan naar het bepalen van een DNA-profiel. Dankzij het DNA-onderzoek in de WTC-zaak kon de onschuld van de verdachte van destijds worden aangetoond. Ook in Engeland leidde de eerste DNA-zaak overigens tot vrijspraak.

De DNA-databank van het NFI bevat momenteel ruim 180.000 profielen. In 2013 was het gemiddeld aantal matches tussen sporen en personen 113 per week, terwijl het percentage sporen dat een match geeft met een persoon op 52 lag. Een verdere groei van die cijfers wordt voorzien, ook omdat Nederland zijn DNA-profielen gaat vergelijken met profielen in steeds meer EU-landen.