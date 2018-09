Blauwhelmen in Mali gewond door landmijn

De gewonden zijn voor behandeling overgevlogen naar de stad Gao, de belangrijkste basis van de Franse militairen in Mali. Franse militairen verdreven vorig jaar radicale moslims die banden hebben met de terreurbeweging al-Qaeda uit hun posities in het noorden van Mali.

De extremisten hebben zich echter gehergroepeerd en hebben het aantal aanslagen op militairen van de VN-vredesmacht opgevoerd. In Mali verblijven in het kader van de VN-vredesmissie ook 300 Nederlandse militairen. Vorige week sloegen bij hun kamp vier raketten in. De militairen zijn nu nog gehuisvest in tenten. Het is de bedoeling dat die door containers worden vervangen.