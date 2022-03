Verbreding A27 Amelisweerd- stap dichterbij

Over de uitbreiding van de A27 wordt al jaren gesteggeld. In het coalitieakkoord staat dat ’in overleg met de regio’ een alternatief kon worden aangedragen die de ’bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost’. „Ontsluiting via openbaar vervoer en auto van nieuwe woongebieden in de regio (met name Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.”

Minister Harbers meldt woensdag aan de Tweede Kamer dat zijn ministerie, de provincie en gemeente Utrecht om tafel hebben gezeten. „In de contacten heeft de regio aangegeven dat op dit moment geen alternatief voorhanden is. Het is begrijpelijk dat de keuze voor de aanpak van de Ring Utrecht de gemoederen bezighoudt. Tegelijk speelt het belang van de woningbouw, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.” Daarom houdt het ministerie vast aan het tracébesluit ’en zet de procedure voor het aanleggen van de verbrede A27 voort.’ Volgens Harbers is ingrijpen nodig om Utrecht en de regio daaromheen voor de komende jaren bereikbaar te houden.

De schop zal nog niet direct de grond ingaan, meldt Harbers. Zo zal onder andere de Raad van State zich nog over de kwestie moeten uitlaten. Wel biedt Harbers de regio nog een geitenpaadje. „Als de regio een alternatief gereed heeft, treden wij graag met de regio in overleg. Indien het alternatief gelijkwaardig is, kan het tracébesluit eventueel worden gewijzigd.”