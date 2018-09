NCOI moet stoppen met master Coaching

Volgens de NVAO voldoet de opleiding niet aan alle voorwaarden. De opdrachten die de studenten moeten uitvoeren zijn niet van voldoende niveau, docenten zijn niet goed genoeg gekwalificeerd, er wordt geen goede koppeling gelegd tussen onderwijs en onderzoek en de toetsing is niet van hbo-masterniveau, oordeelt de NVAO.

Eric Verduyn, directeur onderwijs bij de NCOI, reageert teleurgesteld en zegt dat hij het liever anders had gezien. „In het hele accreditatieproces merkten we dat er veel discussie was over de volwassenheid van het hele vakgebied. De vraag was of je dit vakgebied op masterniveau kunt onderwijzen. We verschillen van mening op dit punt met de NVAO.”

Momenteel telt de master zo'n 65 studenten. Verduyn verwacht dat 15 van hen nog binnen de termijn die ervoor staat kunnen afstuderen. De andere studenten kunnen ervoor kiezen om hun studie, met enige haast en zonder uitloop, op tijd af te maken. Als dat lukt, krijgen ze nog hun masterdiploma coaching. Ze kunnen er ook voor kiezen om over te stappen op de master Human Resource Management, met als specialisatie coaching.

De NCOI was naar eigen zeggen de enige in Nederland die een masteropleiding coaching aanbood.