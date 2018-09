Het festival is het openingsevenement van de Week van het Nederlandse Bier waar 3 dagen lang meer dan 35 Nederlandse brouwerijen hun bieren presenteren. Bierliefhebbers kunnen tijdens deze dagen genieten van veel verschillende biersoorten in een ontspannen sfeer en bij de unieke locatie, de Grote Kerk in Den Haag.

Het laatste weekend vinden de Nederlandse Brouwerijdagen plaats. Maar liefst 92 brouwerijen doen hieraan mee. Op zaterdag 24 mei zijn er 83 brouwerijen open, en op zondag 25 mei 68 brouwerijen.

Kijk voor alle data en tijden op

http://www.weekvanhetnederlandsebier.nl